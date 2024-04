Glött

vor 18 Min.

Islandpferd Dimma verstärkt das Team bei Regens Wagner in Glött

Plus Die Regens Wagner Förderstiftung hat für die Einrichtung in Glött ein neues Therapiepferd finanziert. Das Angebot soll den Bewohnern helfen, Beziehungen aufzubauen.

Von Christina Brummer

Dimma steht noch alleine in einem abgetrennten Bereich. Sie müsse sich zunächst einmal an die anderen Pferde gewöhnen, sagt Christine Strasser-Harr. Sie leitet die Abteilung Tierpädagogik bei Regens Wagner in Glött. Die Pferde-Crew hat mit Dimma kürzlich Zuwachs bekommen. Das Islandpferd wird die anderen Pferde nun bei der Reittherapie ablösen, damit die ihren verdienten Ruhestand antreten können. Möglich wurde das durch das Mittel der Regens Wagner Förderstiftung, die Projekte an den Regens Wagner-Häusern unterstützt, die die Einrichtungen selbst nicht stemmen könnten.

In Glött kümmern sich rund 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die rund 115 Bewohner. "Die Leute sind oft erstaunt, wie groß wir in Glött sind", sagt Gesamtleiterin Claudia Ruf-Hegele beim Rundgang durch die Anlage. Das ehemalige Fuggerschloss ist ein zweites zu Hause für Menschen mit mehrfacher Behinderung. Viele haben neben einer geistigen auch eine körperliche Beeinträchtigung. Wer nicht in einer Werkstatt arbeiten kann, wird in der Förderstätte beschäftigt. Ein Förderangebot ist das der "pferdegestützten Pädagogik", erklärt Tierpädagogin Strasser-Harr. Anders als bei der "Hippotherapie" gehe es dabei nicht darum, eine Art Krankengymnastik auf dem Pferd anzubieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen