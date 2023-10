Bernhard Delle als Richter bei größter Viehzuchtmesse Europas

115.000 Menschen aus 90 Ländern besuchten die Messe.

Der Gastronom und Donaumoos-Angus-Züchter Bernhard Delle aus Gundelfingen hat die 32. Sommet de l’Elevage in Cournon-d'Auvergne in Frankreich Anfang Oktober besucht. Delle war bei der größten Viehzuchtmesse Europas einer der Preisrichter für Angus- und Herford-Rinder. An drei Tagen kamen auf das 200.000 Quadratmeter große Gelände 115.000 Menschen aus 90 Ländern. "Das war eine große Ehre", sagt der 62-Jährige. Bisher gebe es in Frankreich noch nicht so viele Angus-Rinder. Beim Beurteilen habe nicht auf höher, größer und weiter, sondern auf hochwertiges Fleisch geachtet. Auf der Messe waren 2000 Tiere und 70 verschiedene Rassen an Rindern, Pferden und Schafen zu sehen. Viele der Rinderzüchter kannten bereits die Donaumoos Anguszucht der Delles und suchten das Gespräch. Aktuell bereitet die Familie ihre nächste Auktion am 21. Oktober auf dem Gelände ihres Betriebs und am 28. Oktober online vor. (AZ)