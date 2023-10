Kugelgrill, Motorflug und VR-Training: Das sind die Gewinner der GET-Rallye 2023

Nach dem Gewinnspiel der Donau Zeitung und dem Dillinger extra bei den Gundelfinger Erlebnistagen freuten sich die Sieger nun über die Preise.

Auf der GET in Gundelfingen war im September in diesem Jahr wieder einiges geboten. Unter anderem gab es das bekannte Gewinnspiel der Donau Zeitung und des Dillingen extra in Zusammenarbeit mit den Sponsoren, dem Gartenland Wohlhüter, der VR-Bank Donau-Mindel, Optik Design Mayer, Premio Fitness Lounge und der Sparkasse Dillingen-Nördlingen. Dabei mussten die Teilnehmenden sich jeweils einen Stempel auf dem Stand der Sponsoren holen.

Vor Kurzem fand nun die Gewinnübergabe bei der Donau Zeitung statt. Gewonnen haben: Roland Negel aus Gundelfingen und Torsten Schmidt aus Haunsheim. Beide durften sich über jeweils einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro von Optik Design Mayer aus Gundelfingen freuen. Die drei Gundelfingerinnen Tanja Burger, Hemma Grethlein, Birgit Altmann und Valerio Filippini aus Burgau bekamen jeweils eine 10er-Karte für ein VR-Training bei Premio Fitness Lounge in Gundelfingen. Sonja Linha aus Gundelfingen staubte einen Motorflug mit drei Plätzen, gesponsert von der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, ab. Wolfgang Rogler aus Gundelfingen gewann einen 500 Euro Reise-Gutschein von der VR-Bank Donau-Mindel und Erika Ott aus Haunsheim freute sich über einen Gas-Kugelgrill von Gartenland Wohlhüter in Gundelfingen.