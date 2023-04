Gundelfingen

18:30 Uhr

Spatenstich: Gartner Extrusion gibt Startschuss für Großprojekt

Die Firma Gartner Extrusion baut eine neue Fertigungshalle. Die Bauarbeiten sollen in eineinhalb Jahren abgeschlossen sein.

Plus Gartner Extrusion baut eine 850 Quadratmeter große Fertigungshalle in Gundelfingen. Bis zum Spatenstich sind die Kosten schon auf 30 Millionen Euro gestiegen.

Noch liegt vor dem Bauplakat ein kleiner Haufen Erde mit einigen Spaten, doch die Bagger stehen schon bereit. Denn bei Gartner Extrusion ist am Mittwochmittag der Startschuss für einen Neubau mit 850 Quadratmetern Produktionsfläche gefallen. Die Firma, die auf die Produktion hochwertiger Aluminiumprodukte spezialisiert ist, baut eine weitere Fertigungshalle mit Eloxalanlage für 30 Millionen Euro. Geschäftsführer Alexander Merenda spricht von einem "Meilenstein": "Wir investieren auch in schwierigen Zeiten in die Zukunft, um als Gartner Extrusion und als Gutmann Gruppe erfolgreich zu sein", erklärt er.

Gartner Extrusion in Gundelfingen baut neue Fertigungshalle

Zum Spatenstich steht die Produktion für zweieinhalb Stunden still, die 335 Mitarbeitenden haben sich in einem aufgebauten Zelt auf Bierbänken versammelt. Spanferkel, Schnitzel und Braten werden warmgehalten. Geladen sind auch über 50 Gäste, darunter die Vorstände der Gutmann Gruppe Rigas Tzortzis und Bruno Fijten, der ehemalige stellvertretende Außenminister Griechenlands und Familienfreund Skandalakis Panagiotis, Landrat Markus Müller, die Landtagsabgeordneten Georg Winter ( CSU) und Fabian Mehring ( Freie Wähler), Bürgermeisterin Miriam Gruß und CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll.

