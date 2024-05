Unbekannter stiehlt in Gundelfingen Geldbeutel und Dokumente aus Auto

Bewohner eines Mehrfamilienhauses stellt fest, dass sich ein Mann in seinem Wagen zu schaffen macht. Der Dieb kann fliehen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Diebstahl aus einem Auto in Gundelfingen verübt. Gegen 23.50 Uhr stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Freiherr-von-Schmid-Ring fest, dass sich eine bisher unbekannter Mann in seinem unversperrten BMW 320 xDrive befand, der im Hof geparkt war. Auf Ansprache flüchtete der Unbekannte.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Diebstahls

Er stahl laut Polizeibericht aus dem Fahrzeuginnern eine Zulassungsbescheinigung Teil I sowie einen Geldbeutel mit Personaldokumenten und einem unteren zweistelligen Bargeldbetrag. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)