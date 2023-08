Am Ufer der Brenz lassen sich bald venezianische Nächte erleben

Italienische Musik und Gondelfahrten: Ein Hauch Venedig erleben Besucherinnen und Besucher am Wochenende in Gundelfingen. Erstmals dauert das Fest zwei Tage.

In "Klein Venedig", wie Gundelfingen auch liebevoll genannt wird, fühlen sich die Besucherinnen und Besucher am Wochenende wie in einem Kurzurlaub in Italien. Der Historische Bürgervereins veranstaltet auf der Bleiche bei der Walkmühle die Venezianischen Nächte. In der "Lagunenstadt Gundelfingen" mit den drei Brenzarmen und 46 Brücken ist am Freitag, 4. August, und Samstag, 5. August, wieder viel italienisches Lebensgefühl zu spüren.

Für die musikalische Unterhaltung mit Livemusik sorgt am Freitagabend "Il Duo Italiano mit Sängerin Nelhia". Mit italienischen Klängen und Schlagern begeistert am Samstag "Nunzio Artino-Nukaju", der auch immer am Gumpingen Donnerstag spielt. Danach tritt die KangooJumping-Gruppe aus Höchstädt tritt mir ihren gefederten Schuhen auf. Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Italiano Piazza, also die Bleiche, in Bengalische Beleuchtung getaucht. Weitere Attraktionen sind Feuerzauber und Wasserspiele.

Gondelfahrten und Verkleidung bei Venezianischen Nächten in Gundelfingen

Auf der Brenz, dem Canale Grande, wird der singende Gondoliere Antonio Michello italienischen Arien schmettern. Gegen Abend gibt es auf der Brent Fahrten mit dem Gondoliere "Eugen Hander". Als weiterer Höhepunkt wandelt und flaniert eine venezianische Maskengruppe über die Piazza in Gundelfingen. Erstmals wird das Fest, dass 2016 das erste Mal stattfand, dieses Jahr sogar an zwei Tagen anstatt einem Abend gefeiert.

Die Veranstalter laden dazu ein, dass die Besuchenden nach Lust und Laune auch gerne in venezianischer Kleidung und Masken kommen dürfen. Umzugsmöglichkeiten sind auf der Bleiche vorhanden. Die Initiatoren des Fests Eugen Hader und Walter Hieber vom Historischen Bürgerverein haben auch vor, eine venezianische Maskengruppe zu gründen. Die Idee ist, bei verschiedenen Festen aufzutreten, vielleicht einen venezianischen Ball beim Fasching zu veranstaltet oder auch mal nach Venedig zu fahren, wie Hieber berichtet. Interessierte können sich bei ihm melden unter Telefon 0170/3470451.

Venezianische Nächte am 4. und 5. August auf Bleiche in Gundelfingen

Wegen des kühleren Sommerwetters haben sich die Veranstalter schon Gedanken gemacht: "Es gibt kein Verschieben", sagt Hieber. Die venezianischen Nächte finden bei jedem Wetter statt. Aber es gebe eine Überdachung für größere Menschenmengen. Die Veranstaltung beginnt an beiden Abenden um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. (sukl/AZ)

