83-Jähriger wird mit Auto bei Haunsheim in Acker geschleudert

Bei Haunsheim kommt es zu einem Unfall, weil ein Mann einer Frau die Vorfahrt nimmt. Es gibt Verletzte.

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Donnerstagnachmittag bei Haunsheim. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 83-jähriger Fahrer eines Daimler-Chryslers von der untergeordneten Kreisstraße DLG 7 aus Richtung Gundelfingen kommend nach links in die Staatsstraße 2025 ein. Er nahm einem 50-jährigen Fahrer eines Kleinlasters die Vorfahrt, der auf der Staatsstraße aus Richtung Haunsheim unterwegs war.

Auto in den Acker geschleudert

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der Wagen des 83-Jährigen in einen gegenüberliegenden Acker geschleudert. Der Senior zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Gesamtunfallschaden von über 20.000 Euro. Diese mussten abgeschleppt werden. Für die Maßnahmen vor Ort war die freiwillige Feuerwehr Haunsheim mit zehn Einsatzkräften. (AZ)