Der neue Haunsheimer Forstrevierleiter hat große Pläne

Johannes Mayer will den Waldumbau voranbringen. Ab 1. März übernimmt er die Stelle, die lange vakant war.

Mit Johannes Mayer erhält das Forstrevier Haunsheim zum 1. März nach längerer Vakanz wieder einen neuen Revierleiter. Für den ausgebildeten Forstwirt und Forstingenieur ist es wichtig, in den Wäldern ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ökologie und Bewirtschaftung sicherzustellen. Der Umbau von Fichtenbeständen zu stabilen Mischwäldern mit einer Vielfalt von Baumarten soll das forstwirtschaftliche Risiko mindern.

Nach seiner Ausbildung zum Forstwirt nahm Johannes Mayer an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf ein Studium des Forstingenieurwesens auf. Ab 2015 leistete er seine Anwärterzeit an bayerischen Forstdienststellen und Praktika in den Revieren Triesdorf und Pappenheim ab. Im März 2013 trat Mayer bei den Fuggerschen Stiftungen eine Stelle als Leiter des Reviers Hinterbuch bei Laugna an. Ab 1. März wird er als neuer Leiter des Forstreviers Haunsheim am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen tätig sein.

Von Bachhagel bis Lauingen und sogar nach Zöschingen

Das Revier Haunsheim umfasst die Gemeinden Bachhagel, Bächingen, Gundelfingen, Haunsheim, Lauingen, Medlingen, Syrgenstein, Wittislingen und Zöschingen. Damit bildet es ein vielfältiges Spektrum an Bodenverhältnissen und Baumarten ab. Auf den Juraböden im Norden des Reviers dominieren Buche, Eiche und Hainbuche, während der Süden von den Auwäldern entlang der Donau geprägt wird.

Forstrevierleiter Johannes Mayer hat den Klimawandel im Blick

Mayer wird in seinem neuen Revier den Arbeitsschwerpunkt auf den Umbau der Fichtenbestände im Jura und der Eschenbestände im Auwald legen. „Eine bunte Mischung ist mir sehr wichtig“, betont der Förster. Mit Blick auf den Klimawandel setzt sich Mayer für eine breite Vielfalt von Baumarten ein, um das waldbauliche Risiko zu streuen. „Wer streut, rutscht nicht“, lautet seine Devise. Mayer legt Wert darauf, dass der Wald nicht nur unter dem Blickwinkel der Artenvielfalt betrachtet wird. „Auch die wirtschaftlichen Aspekte des Waldbaus müssen Beachtung finden. Nur so stoßen die notwendigen Maßnahmen zur Umstrukturierung der Wälder bei ihren Besitzern auf breite Akzeptanz.“

Die Bürozeiten in Haunsheim sind wie bisher am Dienstag von 9 bis 12 Uhr. Erreichbar ist Johannes Mayer unter Telefon 09081/21063060 und 0172/2012633 sowie per E-Mail unter johannes.mayer@aelf-nw.bayern.de. (AZ)

