Die Freude ist groß über die Rewe-Nahkaufbox in Haunsheim

Plus Seit einem Monat steht die Einkaufsbox in Haunsheim. Wie der kleine Supermarkt, der 24/7 ohne Personal geöffnet hat, bisher im Dorf ankommt.

Bei der Nahkaufbox gegenüber dem Haunsheimer Rathaus öffnet sich gegen Mittag immer wieder die Schiebetüre. Im kleinen Supermarkt stehen auf 40 Quadratmetern etwa 800 Produkte. Geöffnet hat der Laden rund um die Uhr, es ist kein Personal nötig. Das Angebot gibt es nun schon seit vier Wochen. Die Supermarktkette Rewe testet das Konzept gerade deutschlandweit. Eine der Boxen steht im 1750-Einwohner-Dorf Haunsheim. Die Freude darüber ist bislang groß. Doch ob diese bleibt, wird sich noch zeigen.

Einige Besorgungen macht gegen Freitagmittag Birgit Vasilejevic mit ihren Tochter Lilja. Die ältere Tochter Leona wartet mit dem Familienhund Happy draußen vor der Nahkaufbox. "Es ist praktisch, wenn wir schnell etwas brauchen", findet die Mama. Für die Fahrt in den Urlaub hätten sie neulich die Brotzeit vergessen. Weil Sonntag war, holten sie Semmeln im Mini-Rewe.