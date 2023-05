Hochstein

Heavy Metal im schwäbischen Hinterland: Im Juli steigt das Wisdom-Tooth-Festival

Plus Im Juli steigt im Bissinger Ortsteil Hochstein zum zweiten Mal das Wisdom-Tooth-Festival. Dabei stand es kurz auf der Kippe. JBO-Fans dürfen sich nun aber richtig freuen.

Hochstein ist ein beschauliches Dorf, bekannt ist es für seine weithin sichtbare Kapelle. Bekannter geworden kürzlich ist es für einen aufsehenerregenden SEK-Einsatz. Hochstein ist offensichtlich für Überraschungen gut. Wenig überraschend, dass das Dorf im Juli wieder Schauplatz des Wisdom-Tooth-Festivals (WTF) wird - war doch die Premiere 2022 ein Riesenerfolg. Doch wie organisiert man eine Metal-Fete mitten im schwäbischen Hinterland?

Essen, Getränke, mitreißende Musik: Viele Faktoren machen ein gutes Festival aus. Weil das WTF noch in den Kinderschuhen steckt, müssen die Organisatoren viel selbst Hand anlegen. "Was macht man als Veranstalter, wenn man eine fette Lichtshow auf der Bühne haben möchte, aber kein Geld hat?", fragt Vogel. "Richtig, es wird selbst gebastelt und gelötet, was das Zeug hält." Die Vereinsmitglieder haben sich deshalb kürzlich zum Löten getroffen, um Lichtshow-Elemente zusammenzubauen.

