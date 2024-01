13.000 Euro Schaden nach Unfall in Höchstädt

Eine junge Frau hat in Höchstädt beim Abbiegen eine andere Autofahrerin übersehen. Es kommt zum Zusammenstoß.

In Höchstädt ist es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß mit zwei Autofahrern gekommen. Gegen 16.50 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw auf der Staatsstraße 1171 vom Kreisverkehr Dillinger Straße kommend in nördliche Richtung. An der Einmündung zur Kreisstraße DLG 15 ordnete sie sich auf die Abbiegerspur ein, um nach links abzubiegen und weiter in Richtung Deisenhofen zu fahren.

Hoher Sachschaden nach dem Unfall

Bei dem nachfolgenden Abbiegevorgang übersah sie einen entgegenkommenden Pkw eines 35-Jährigen. Infolgedessen prallte die Unfallverursacherin mit der linken Seite ihrer Fahrzeugfront gegen die rechte Seite des entgegenkommenden Pkw, was entsprechende Blechschäden an beiden Fahrzeugen zur Folge hatte.

Ferner wurde der 35-Jährige durch die Auslösung des Airbags leicht verletzt. Bei dem Vorfall entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. Die junge Dame erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (AZ)