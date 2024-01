37-Jährige wird bei Unfall in Höchstädt verletzt

Ein 72-Jähriger kann nicht mehr bremsen und rammt das Auto einer Frau. Diese wird bei dem Unfall in Höchstädt am Rücken verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Höchstädt erlitt eine 37-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen. Gegen 9.45 Uhr war die 37-Jährige auf der Herzog-Philipp-Ludwigstraße in Richtung Donauwörther Straße unterwegs. Als sie aufgrund eines vorausfahrenden Autos verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ein nachfolgender 72-jähriger Autofahrer auf ihren Wagen auf. Die 37-Jährige wurde durch den Aufprall am Rücken verletzt, berichtet die Polizei. Die Unfallautos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden von rund 4000 Euro. (AZ)