72-Jähriger nach Unfall in Höchstädt verletzt

In Höchstädt ist es zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Leichtkraftradfahrer gekommen. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Montag in Höchstädt gekommen. Gegen 13.10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 1171 in Richtung Lutzinger Straße. Am dortigen Kreisverkehr nahm er einem 72-jährigen Leichtkraftradfahrer die Vorfahrt, der zuvor bereits in den Kreisel eingefahren war.

Mittelschwere Verletzungen zugezogen

Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der 72-Jährige erlitt leichte bis mittelschwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (AZ)