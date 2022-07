Höchstädt

07:30 Uhr

Bekommt das Tierheim in Höchstädt Unterstützung?

Im Tierheim am Stadtrand von Höchstädt liegt einiges im Argen, sogar das kleine Hinweisschild zeigt nicht die korrekte Richtung an.

Plus Die Einrichtung ist heruntergekommen, hinzu kommt ein Personalmangel: Das Höchstädter Tierheim braucht Unterstützung. Das sagt der Vorsitzende.

Von Ulrike Hauke

Die Gründerin des Höchstädter Tierheims, Inge Bayer, hat jüngst in ihrem Leserbrief deutliche Worte über den Zustand der Einrichtung gefunden. "Das Landratsamt und die Kommunen müssen sich schämen, wenn jetzt (für das Tierheim, für die Mitarbeiter und für die Tiere) keine Hilfe kommt“ schrieb Bayer. Sie bezog sich auf den Artikel unserer Zeitung, in dem über die baulichen und personellen Zustände im Höchstädter Tierheim berichtet wurde. Das Gelände ist stellenweise verwahrlost, Starkstromkabel hängen an Holzmasten über dem Areal, alte, nicht isolierte Container mit durchgebrochenen Böden dienen den bis zu 80 Katzen als Behausung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .