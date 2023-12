Höchstädt

Das neue Höchstädter Weihnachtsatelier öffnet nur bis Freitag

Sie bieten im Pop-up-Store in der Friedrich-von-Teck-Straße in Höchstädt bis Freitag ihre selbst angefertigte Ware an: (von links) Dunja Berger, Bérengère Schmauder, Elke Kaule, Anna Link und Gaby Seibold.

Plus Verkäuferinnen haben in der Friedrich-von-Teck-Straße gemeinsam einen Pop-up-Store eröffnet. Es ist der Versuch, aus einem Leerstand etwas zu machen.

Diese Geschäftsidee ist im Landkreis Dillingen ungewöhnlich. In Höchstädt gibt es in diesen Tagen einen Pop-up-Store, der nur für ganz kurze Zeit öffnet: Seit Dienstag kann man in einem Laden in der Friedrich-von-Teck-Straße 8 verschiedenste handgefertigte Waren anschauen und kaufen. Am Freitag, 22. Dezember, schließt das Weihnachtsatelier schon wieder.

Das Angebot reicht von Scrunchies und Haarspangen von Pieces by Pan, von Anna Link, über gestrickte Wollartikel und Schmuck von Gabys Schmuckdesign, von Gaby Seibold, und Kosmetikartikel von Just, von Dunja Sellmaier, bis hin zu Holzspielzeug von Stricknuckel, von Bérengère Schmauder, Taschen und Rucksäcken von Bergers Kreativwelt, von Dunja Berger und von Elke Kaule. In einer gemütlichen und weihnachtlichen Atmosphäre verkaufen und stellen sieben Verkäuferinnen und Verkäufer ihre selbst angefertigte Ware vor.

