Geparktes Auto in Höchstädt angefahren

Ein 22-Jähriger hatte sein Auto geparkt, als er zurückkam, stellt er einen Schaden fest. Die Polizei sucht Zeugen.

In Höchstädt hat sich am Dienstagmorgen eine Unfallflucht ereignet. Ein 22-jähriger Autofahrer hatte seinen Opel im Traubenweg geparkt. Als er abends am selben Tag zu seinem Auto zurückkam, musste er einen Schaden an der vorderen rechten Seite seines Wagens feststellen. Offensichtlich hatte jemand sein Auto angefahren und sich dann einfach aus dem Staub gemacht, ohne den Vorfall zu melden.

Die Polizei in Dillingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden. (AZ)