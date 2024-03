Herrenlose Hunde müssen in Höchstädt eingefangen werden

Fünf Windhunde streunen am Höchstädter Marktplatz herum. Sie waren aus einem Wohnanwesen getürmt.

Der Dillinger Polizei wurden am Mittwoch gegen 14.15 Uhr fünf herrenlose Windhunde auf dem Markplatz in Höchstädt gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Hunde zuvor aus einem Wohnanwesen in An der Bleiche getürmt waren.

Die Hunde werden auf ihr Grundstück zurückgebracht

Mithilfe einer Verantwortlichen konnten die Beamten die Hunde wieder einfangen und unbeschadet zurückbringen. Zu einem Schaden durch die Hunde kam es nicht. (AZ)