Kennzeichen umlackiert und unter Drogen Roller gefahren

Ein Mann ist in Höchstädt mit seinem E-Roller von der Polizei aufgehalten worden. Nun erwarten ihn mehrere Anzeigen.

Ein 45-Jähriger war am Donnerstagabend mit einem Elektroroller in Höchstädt unterwegs. An seinem Elektrofahrzeug war ein manipuliertes Kennzeichen angebracht. Zudem stand der 45-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss. Gegen 19.30 Uhr stoppte eine Zivilstreife der Dillinger Polizei den Mann im Rohrwiesleweg. Das an seinem E-Roller angebrachte schwarze Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 war mit blauer Farbe übermalt, um den Eindruck eines gültigen Versicherungskennzeichens zu erwecken.

Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen

Zudem stellten die Beamten bei dem 45-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizisten.

Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten stellten das Elektrofahrzeug sicher und erstatteten gegen den 45-Jährigen Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauch und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Aufgrund der Drogenfahrt leiteten sie gegen ihn zusätzlich ein Bußgeldverfahren ein. (AZ)

