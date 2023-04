Kindsköpfe sind in der neuen Ausstellung in Höchstädt willkommen

Der Bezirk Schwaben wird 70 und feiert mit einer Ausstellung im Schloss Höchstädt. Es geht ums Aufwachsen in sieben Jahrzehnten. Wie haben sich Kinderleben verändert?

Die Jugendlichen kichern und lachen, als sie sich vor dem Bildschirm zum Foto aufstellen. Mit einem Knopfdruck läuft der Countdown und ein paar Sekunden später ist das Foto im Kasten. Oder der Box. Die Fotobox kommt gut an bei den Schülerinnen und Schülern der Höchstädter Mittelschule. Sie sind gekommen, um ihr Projekt zu präsentieren. In der neuen Ausstellung im Höchstädter Schloss haben sie einen ganzen Raum gestalten dürfen. Über das Aufwachsen im Heute. Gerade die Fotobox zeigt, dass Früher und Heute gar nicht so weit auseinanderliegen.

Was ist so faszinierend an dieser Fotobox? Vor allem für eine Generation, die sich jederzeit und in jeder Lebenslage selbst mit dem Handy ablichten kann? "Das ist einfach cool", findet Lara Mengele. Ihre Mitschülerin Alexandra Kraus stimmt zu: "Das ist wie eine Zeitreise in eine Zeit, als es keine Handys gab."

In dieser Zeit, die Eltern und Großeltern gern mit dem Etikett "gute, alte" versehen, war vieles anders. Kein Tiktok, kein Smartphone, dafür CD-Player und Rollerblades. War die Kindheit früher besser? Oder war sie nur anders? Dieser Frage will die Ausstellung "Kindsköpfe – 70 Jahre Kindheit in Schwaben" nachgehen, die vom 1. April bis zum 8. Oktober im Höchstädter Schloss zu sehen ist.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer hat sein Fotoalbum geöffnet

Sieben Menschen aus Schwaben öffnen für die Ausstellung ihre Fotoalben und geben Einblicke in ihre jeweilige Kindheit. Darunter auch Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Der verrät etwa, dass er gern "Grün, grün, grün sind alle meine Kleider" gehört habe. "Zu den absoluten Highlights gehörte in meiner Kindheit ein Kinobesuch in der Stadt, das war schon sehr aufregend", steht auf der Schautafel zu Sailers Jugendjahren. Sein Wunsch, Berufsfußballer zu werden, hat sich bekanntlich nicht erfüllt.

26 Bilder Einblicke in die neue Ausstellung "Kindsköpfe" im Schloss Höchstädt Foto: Christina Brummer

Dass sich viele Wünsche aus der Kindheit wohl nicht erfüllen werden, ist klar. Aber ohne Druck träumen, das sollte jedes Kind dürfen. Im Raum zum Thema Lebensträume sind auch ein paar Wünsche verewigt, die so wohl eher nicht in Erfüllung gehen. Kuratorin Stefanie Kautz sagt, die Wünsche stammen von Kindern der Montessori-Schule Dinkelscherben. Sie haben hier ihre Lebensträume in Form von Bildern skizziert. Der kleine Felix etwa möchte gern Gepardenpfleger werden. Klassenkamerad Leo wäre später einmal gern Igelzüchter. Ebenfalls etwas mit Tieren möchte die neunjährige Annika machen: Sie stellt sich vor, einmal Drachenzähmerin zu sein.

Ausstellung Kindsköpfe in Höchstädt: Kinder sind immer Kinder ihrer Zeit

Dass Kindheiten früher und heute teils auch wenig miteinander zu tun haben, zeigt die Gegenüberstellung des Aufwachsens von Gebhard Kaiser, Landtagsabgeordneter und Landrat im Kreis Oberallgäu, und von Maiara Arifianto aus Wertingen. Sie ist gerade einmal 14 Jahre alt, er aufgewachsen in den Wirtschaftswunderjahren. Die schönste Kindheitserinnerung für Kaiser: ein Ministrantenausflug. Für Arifianto: eine Reise nach Australien ans Meer. Hier wird deutlich, dass sich Horizonte und Möglichkeiten verschoben haben.

Im letzten Raum wird deutlich, dass die "Jugend von heute" aber auch nur das Kind ihrer Zeit ist. So wie die Kinder der Generationen davor. Die Höchstädter Mittelschüler beleuchten in diesem Raum die Kindheit und Jugend aus ihrer Sicht. Wie viel Zeit verbringst du am Tag mit deinem Handy, wollten sie etwa von ihren Klassenkameraden wissen. Der Anteil derer, die ihr Smartphone ganze fünf Stunden am Tag nutzen, ist dabei erschreckend hoch.

Doch, so gibt Vertrauenslehrerin Celeste Engelhard zu, es ist natürlich auch für Erwachsene nicht einfach, das Gerät aus der Hand zu legen. Wie dann also auf die jungen Menschen schimpfen? "Wir versuchen, ihnen natürlich so viel Medienkompetenz wie möglich mitzugeben", sagt Engelhard. Das soll der letzte Ausstellungsraum auch für die Besucherinnen und Besucher leisten. "Wir zeigen auch, welche Gefahren es bei der Handynutzung gibt", sagt Mittelschülerin Lara Mengele.

Info: Die Ausstellung "Kindsköpfe – 70 Jahre Kindheit in Schwaben" ist vom 1. April bis 8. Oktober 2023 im Schloss Höchstädt zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung Dienstag bis Samstag, 9 bis 18 Uhr. Montags ist sie außer an Feiertagen geschlossen. Der Eintritt kostet fünf Euro, für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Eintritt kostenlos.