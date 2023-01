Polizei erwischt Mann in Höchstädt mit Drogen

Der 46-Jährige wurde beim Höchstädter Bahnhof von der Polizei kontrolliert.

Eine Zivilstreife der Dillinger Polizei kontrollierte am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Höchstädt einen 46-jährigen Passanten. Im Verlauf der Personenkontrolle fanden die Beamten bei dem Mann eine Kleinmenge Betäubungsmittel auf.

Verfahren gegen den Mann eingeleitet

Die Polizisten stellten die Drogen sicher und leiteten gegen den 46-Jährigen ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. (AZ)