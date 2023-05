Radfahrerin muss nach Unfall in Höchstädt ins Krankenhaus

Eine Autofahrerin hat in Höchstädt den Abstand zu einer Pedelec-Fahrerin unterschätzt. Die Radlerin prallte gegen den Wagen.

Eine 53-jährige Autofahrerin wollte am Mittwoch gegen 12.10 Uhr in Höchstädt in den Kreisverkehr an der Lutzinger Straße einfahren. Sie unterschätzte dabei laut Polizeibericht den Abstand zu einer im Kreisverkehr befindlichen 58-jährigen Pedelec-Fahrerin.

Die Radlerin stürzt auf die Fahrbahn

Die Radlerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, prallte in die Seite des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Die 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)