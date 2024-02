Höchstädt

09:53 Uhr

So verlief die letzte Stadtratssitzung mit Bürgermeister Gerrit Maneth

Dieses Bild entstand vor sechs Jahren bei der Vereidigung von Gerrit Maneth zum Bürgermeister der Stadt Höchstädt. Günter Ballis (links) hat sie übernommen. Am Montag hat er Maneth offiziell verabschiedet.

Plus Nach sechs Jahren ist die Zeit für den jetzigen Amtsinhaber in wenigen Tagen vorbei. Ab 1. März übernimmt Stephan Karg in Höchstädt. Ein emotionaler Abend.

Von Simone Fritzmeier

Es ist mucksmäuschenstill im Sitzungssaal. Kein Rascheln, Flüstern oder Räuspern ist zu hören. Günter Ballis schiebt seine Krücken zur Seite - er hatte eine Knie-Operation - und erhebt sich. Er greift zu seinen Unterlagen und hält eine Rede. Viel mehr ist es eine Hommage - auf Gerrit Maneth. Am Montagabend leitet der amtierende Höchstädter Bürgermeister seine letzte offizielle Sitzung. Ab 1. März ist er nicht mehr im Amt, dann übernimmt sein jetziger Stellvertreter Stephan Karg. Der hat die Wahl gegen Maneth im Dezember gewonnen.

Anlass für den FDP-Stadtrat Ballis innezuhalten, wie er sagt - und er schafft es, dass der eine oder die andere am Tisch und im Zuhörerraum schwer schlucken muss. Auch Gerrit Maneth ist sichtlich von den Worten seines Stadtrates ergriffen. Ballis spart nicht mit emotionalen Worten: "Du hast dein Können in die Waagschale gegeben, um unser Städtchen voranzubringen. Du bist keine ausgetretenen Pfade gegangen. Du bist deinen eigenen Weg gegangen."

