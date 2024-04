Unbekannte beschädigen mutwillig Auto: Zeugen gesucht

Der Wagen war in Höchstädt auf dem Parkplatz in der "Weiten Gasse" abgestellt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben am Mittwoch in Höchstädt mutwillig einen blauen Toyota Yaris beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Straße „Weite Gasse“ abgestellt war. Die Vandalen schlugen oder traten gegen die linke Fahrzeugseite des Wagens und richteten einen Schaden von etwa 150 Euro an. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)