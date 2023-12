Unbekannte stehlen in Höchstädt Photovoltaik-Platten

Die Täter sind in ein Lager eingebrochen und haben einige Solarmodule mitgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag sind bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Lagerraum in der Straße „An der Kohlplatte“ in Höchstädt eingedrungen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, entwendeten sie mehrere Photovoltaikmodule.

200 Euro Schaden nach Einbruch in Höchstädt

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag, der verursachte Sachschaden beträgt ungefähr 200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahl aufgenommen und bittet unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)