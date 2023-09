Unbekannte zerkratzen in Höchstädt einen blauen Mazda

Die Täter entstellen beide Fahrzeugseiten und die Heckklappe eines blauen Mazda, der in der Unteren Bäckerstraße in Höchstädt abgestellt worden war.

Unbekannte haben in der Nacht von Montag, 25. September, auf Dienstag, 26. September, in Höchstädt einen blauen Mazda zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die Täterinnen oder Täter zwischen 21.30 Uhr und 7.15 Uhr an dem Pkw zu schaffen gemacht.

Blauer Mazda in Höchstädt: Beide Fahrzeugseiten und Heckklappe zerkratzt

Der Wagen stand in der Unteren Bäckerstraße. Der blaue Mazda CX 5 wurde an beiden Fahrzeugseiten und der Heckklappe zerkratzt. Der Sachschaden wird mit mindestens 1000 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)

Lesen Sie dazu auch