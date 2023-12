Unfall im Kreisverkehr: Frau in Höchstädt leicht verletzt

Ein 26-Jähriger fährt in den Kreisverkehr an der Lutzinger Straße, dann kommt es zum Zusammenstoß. Es entsteht ein hoher Schaden und eine Beteiligte wird verletzt.

A frühen Freitagabend hat es in Höchstädt gekracht: Am Kreisverkehr in der Lutzinger Straße sind zwei Autos zusammengestoßen. Ein 26-jähriger Autofahrer laut Polizeiangaben in den Kreisverkehr fahren. Dabei übersah er eine 56-jährige Autofahrerin, welche sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß.

Höchstädt: Hoher Schaden nach Unfall im Kreisverkehr

An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Gesamthöhe von circa 16.500 Euro. Die 56-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. (AZ)

