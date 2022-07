Höchstädt/Villenbach

Die Villenbacher Metzgerei Tölk kommt nach Höchstädt

Plus Neues Leben rührt sich in der ehemaligen Metzgerei Weichenmeier: Metzgermeister Burkhardt Tölk verlagert seine Produktion von Villenbach nach Höchstädt.

Von Berthold Veh

Im November des vergangenen Jahres war die Metzgerei Weichenmeier in der Höchstädter Bahnhofstraße Geschichte. Bianca Weichenmeier, Tochter des Gründers Ludwig Weichenmeier, hatte ihr Geschäft zugesperrt. Derzeit betreibt die Familie Schulz in der Bachgasse die einzige Handwerks-Metzgerei in der Kernstadt. Doch jetzt rührt sich neues Leben in dem Laden in der Bahnhofstraße. Metzgermeister Burkhardt Tölk wird seine Produktion von Villenbach nach Höchstädt verlagern. Mitte August wollen er und seine Frau Sigrid Tölk die Metzgerei in Höchstädt eröffnen.

