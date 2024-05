Von Vintage bis Badeente: So bunt wird der Maimarkt am Muttertag

Die Höchstädter organisieren am 12. Mai einen besonderen Markt mit einem ausgefallenen Rahmenprogramm. Das wird alles geboten.

Der Höchstädter Maimarkt am Muttertag ist auch dieses Jahr nicht nur "ein" Markt. Die Stadt hat mit seinem Arbeitskreis Märkte und der Wirtschaftsvereinigung Höchstädt zusammen mit vielen Einzelhändlern, Gastronomen, Vereinen und Dienstleistern zusätzlich zu den unterschiedliche Fieranten, die ihre Waren anbieten, ein Rahmenprogramm organisiert. Und das kann sich sehen lassen.

Hinzu kommt, dass sich beim Marktbummel in der Innenstadt auch ein Abstecher bei den ansässigen Einzelhändlern lohnt. Ein paar Beispiele: Das Traditionsunternehmen Laufgut Konle feiert sein 100-jähriges Bestehen und beschenkt alle Kunden bei einem Einkauf mit zehn Prozent. Der Stabilo-Markt verzichtet am Marktsonntag auf die Mehrwertsteuer. Im Modegeschäft Eurydike in der Donauwörther Straße kann man sich neu einkleiden – auch hier gibt es Prozente. Das Küchenstudio Wohnkonzept 2020 offeriert Schnäppchen und neben den Schreibwarenhändlern Roch und Steckeler sind noch weitere Einzelhändler und zahlreiche Restaurants und Cafés, wie das Eiscafé Verdi, das Restaurant Poseidon, Sandwich & Coff.ee, die Pizzeria La Vita und die Weinhandlung Hans Lohberger in der Bachgasse am Sonntag, 12. Mai, geöffnet. Die Fieranten sind mit ihren Marktständen bereits ab 10 Uhr in der Innenstadt zu finden. Die Einzelhändler öffnen ab 12.30 Uhr ihre Geschäfte.

Musikinstrumente beim Donauklang testen

Um 14 Uhr lädt der Musikverein Donauklang zum Standkonzert auf dem Marktplatz ein. Anschließend kann man im Spitalforum einer offenen Musikprobe beiwohnen und die unterschiedlichsten Musikinstrumente austesten. Das Heimatmuseum ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet, Stadtheimatpfleger Leo Thomas bietet um 15 Uhr eine Führung durch das Museum an. Die Stadt Höchstädt ist ab 12.30 Uhr mit einem Stand auf dem Marktplatz dabei. Hier ergibt sich die Gelegenheit, mit vielen Stadträten persönlich zu sprechen. Mütter und Großmütter dürfen sich auf eine kleine Überraschung freuen.

Außerdem organisiert die Stadt mit der Wirtschaftsvereinigung Höchstädt ein Gewinnspiel mit den Höchstädter Einzelhändlern, bei dem es viele attraktive Einkaufsgutscheine zu gewinnen gibt. Einfach am Tag der Veranstaltung die Buchstaben, die in den Schaufenstern der beteiligten Einzelhändler zu finden sind, zusammensetzen, das Lösungswort auf eine Karte schreiben und am Stand abgeben. Die Verlosung findet um 17 Uhr statt. Die Karten gibt es bei den Einzelhändlern und am Stand der Stadt.

Erstmal ein Vintage-Flohmarkt in der Bachgasse

Zudem ist das Badeentenrennen von Fabian Weiß mit tollen Preisen am Start – mit zwei Durchgängen. Die Enten können am Stand von Fabian Weiß auf dem Marktplatz abgeholt werden, die Rennen beginnen um 16 Uhr am Pulverbach neben dem Rathaus. Die Gewinnausschüttung ist um circa 17.15 Uhr auf dem Marktplatz.

Lesen Sie dazu auch

26 Bilder Bunt, kreativ, nachhaltig: Einblicke in die neue Ausstellung im Schloss Höchstädt Foto: Simone Fritzmeier

Und noch eine Neuigkeit: In der Bachgasse findet der erste Höchstädter Vintage-(Floh)markt statt. Wer Altes, Schönes, Gebrauchtes, Wertvolles, liebevoll Hergerichtetes oder Second-Hand-Mode verkaufen möchte, kann sich unter stadtmarketing@hoechstaedt.de melden. Die Plätze sind begrenzt. Der Marktplatz, die B16 bis zum Marktplatz und die Bachgasse werden gesperrt. Die Herzogin-Anna-Straße kann bis zum Marktplatz befahren werden und wird in Richtung Herzog-Philipp-Ludwig-Straße weitergeleitet.

Weitere Informationen gibt es bei Sonja Gastl, 09074/4443, stadtmarketing@hoechstaedt.de. (AZ)