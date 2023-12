Wer hat das Auto in Höchstädt beschädigt?

Die Polizei sucht nach einer Sachbeschädigung in Höchstädt nach Zeugen. Das Auto war nur kurz in Höchstädt abgestellt.

Eine Stunde hat jemand sein Auto in Höchstädt abgestellt. Zeit genug für einen Unbekannten, das Auto maßgeblich zu beschädigen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Am 9. Dezember, zwischen 22 und 23 Uhr ist die Frontscheibe eines weißen VW Caddy, der in der Herzogin-Anna-Straße in Höchstädt abgestellt war, mutwillig demoliert worden.

Polizei Dillingen bittet um Hinweise auf Täter

Die Unbekannten richteten einen Schaden von rund 1000 Euro an. Das teilt die Polizei am Montag mit. Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch