Wer hat eine Hausfassade in Höchstädt beschädigt?

Eine Fassade in Höchstädt ist beschädigt worden. Vermutlich war es ein Fahrer mit einem roten Auto. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Am Freitag gegen 18 Uhr prallte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen die Hausfassade der Unteren Bäckerstraße in Höchstädt. An der Hausmauer bleib ein roter Lackanrieb zurück. Der Sachschaden wird mit rund 1000 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)