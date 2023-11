Höchstädt

07:10 Uhr

Zwei Bekanntheiten aus Höchstädt feiern diamantene Hochzeit

Plus 60 Jahre sind Helga und Rudolf Müller aus Höchstädt schon verheiratet. Bekannt sind die beiden vor allem für ihr Engagement im Schäferhundeverein.

Von Taisia Matwejew

Für die Zukunft wünscht sich Rudolf Müller Gesundheit, noch einige gute Jahre mit den Enkeln und Urenkeln und: keinen Krieg. „Den haben wir schon hinter uns“, sagt er. Am Mittwoch feiern er und seine Frau Helga ihre Diamantene Hochzeit mit ihrer Familie: Tochter, Sohn, Enkel und Urenkel. Die gebürtige Helga Schütz, ursprünglich aus Schönwaldau in Niederschlesien, wurde mit ihrer Familie 1945 vertrieben.

„Damals sind wir mit dem Viehwagon mitgefahren“, erinnert sich Helga Müller an ihre Flucht nach Gempfingen. Schließlich kam sie in Bayern an, wo ihr Vater in Staudheim Land pachten konnte. Auch Rudolf Müller hatte keinen leichten Start ins Leben. Bereits mit fünf Jahren ist der gebürtige Dresdener mit seiner Familie aus Sachsen nach Burgheim evakuiert worden, erzählt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

