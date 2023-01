Autofahrer fährt Schild in Holzheim um und flüchtet

Ein 36-Jähriger ist mit seinem Auto in Holzheim von der Straße abgekommen. Dabei fuhr er ein Schild um, das auf einen anderen Wagen krachte. Ein Zeuge beobachte alles.

Ein Autofahrer hat am Freitag ein Verkehrsschild in Holzheim umgefahren, das auf ein anderen Wagen knallte – danach flüchtete der Mann. Ein 62-Jähriger parkte der Polizei zufolge seinen Pkw auf einem Feldweg neben der Lauinger Straße in Weisingen, um spazieren zu gehen. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, beobachtete er einen 36-Jährigen, der mit seinem Pkw die Lauinger Straße von Weisingen in Richtung Lauingen befuhr.

Autofahrer kommt in Holzheim von Straße ab und fährt gegen Schild

Der Autofahrer kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam auf dem Feldweg zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde das Verkehrsschild auf den geparkten Wagen des 62-Jährigen geschleudert. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)