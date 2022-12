Biber quert Straße in Holzheim - Autofahrer überfährt ihn

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen einen Biber übersehen, der eine Straße zwischen Holzheim und Dillingen querte. Das Tier starb dabei.

Ein 30-Jähriger hat am Montagmorgen zwischen Dillingen und Holzheim einen Biber überfahren. Der Autofahrer war der Polizei zufolge gegen 6 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen dem Dillinger Stadtteil Fristingen und dem Holzheimer Ortsteil Eppisburg unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Eppisburg kollidierte der Wagen des 30-Jährigen mit einem die Fahrbahn überquerenden Biber. Das Tier blieb tot am Boden liegen. Am Auto des 30-Jährigen entstand ein Schaden von 500 Euro. (AZ)