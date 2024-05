Holzheim

vor 18 Min.

Tractor-Pulling in Holzheim: "Es ist total sinnbefreit und es macht Spaß"

Plus Aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen Traktorschrauber und ihre Fans nach Holzheim. Den meisten geht es um viel mehr als laute Motoren und Rauch.

Von Jonathan Mayer

Für Lars Gilbert beginnt dieser Tag mit einem Schnaps. Morgens um 6.30 Uhr unsanft geweckt, steht plötzlich einer seiner besten Freunde mit einer ganzen Flasche vor ihm. "Ich dachte, ich hab' 'nen Albtraum", scherzt er. Wie Patrick Tamm genau in die Wohnung gekommen ist, bleibt ein Rätsel. Tatsache ist aber: Der Kurze hilft beim Wachwerden. Dann werden Zähne geputzt, danach wird ins Auto gestiegen. Der ganze Freundeskreis ist dabei. 412 Kilometer später sind allesamt in Holzheim und schauen zu, wie aufgemotzte Traktoren schwere Bremswagen über eine Wiese ziehen. Andere Freunde hatten ihren Junggesellenabschied in Düsseldorf, Köln oder sonst wo. Aber für Gilbert, der mit einem Bier in der Hand Richtung Fahrbahn schaut, steht in diesem Moment am Samstagnachmittag fest: "Das hier, das ist wirklich top."

Junggesellenabschied mal anders: Lars Gilbert (im roten Shirt) wird im Juni heiraten. Seine Freunde haben ihn aus Hessen nach Holzheim gebracht. Foto: Jonathan Mayer

Gilbert, Tamm und die anderen kommen aus Angelburg-Gönnern in Hessen. Bei ihnen im Ort gibt es einen Traktor-Club, auch Tractor-Pulling findet in der Nähe regelmäßig statt. Dort haben sie irgendwann Michael Hamprecht kennengelernt. Der Holzheimer ist Vorsitzender des Süddeutschen Tractor-Pulling-Clubs (SDTPC). "Einer meiner engsten Freunde", sagt Gilbert. Deshalb ist die Überraschung zu seinem Junggesellenabschied besonders gelungen. Man könnte meinen, beim Tractor-Pulling geht es um große Maschinen, Rauch und ein antiquiertes Bild von Männlichkeit. Doch wer sich in Holzheim am Wochenende umhört, der wird eines Besseren belehrt: Hier geht es um Freundschaften, um Familie. Gilbert findet: "Hier geht es um die Gesellschaft. Wir sind 400 Kilometer gefahren und kennen immer noch einige. Beim Tractor-Pulling sind alle eine Familie." Als ob es dafür einen Beweis bräuchte, läuft einige Meter entfernt ein Mann vorbei. Der eine schreit, der andere winkt, beide lachen. Dann lädt Gilbert ihn auf ein Bier ein.

