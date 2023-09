Hundeattacke in Burghagel: Vater stellt sich schützend vor Kinderwagen

Ein Mann in Bachhagel wird von einem Hund gebissen. Der Geschädigte wollte sein Kind schützen.

Die Dillinger Polizei meldet eine Hundeattacke, die sich am Sonntagmorgen in Bachhagel abgespielt hat. Demnach befand sich ein 34-Jähriger mit Baby und Kinderwagen bei einem Spaziergang in Burghagel. Als sich hierbei ein Tor zu einem Grundstück öffnete, liefen drei große Mischlingshunde auf den Mann zu. Er stellte sich daraufhin schützend vor den Kinderwagen, in welche sich das Baby befand. Dann wurde er von einem der Hunde in den rechten Oberschenkel gebissen.

Hundebiss: Gegen Halterin in Burghagel wird nun ermittelt

Kurz darauf ließen die Hunde vom Geschädigten ab und liefen zurück. Der Mann begab sich im Anschluss zur Behandlung ins Krankenhaus. Gegen die 42-jährige Hundehalterin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Das Baby blieb bei dem Vorfall unverletzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch