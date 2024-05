Die Chorgemeinschaft begeistert beim Frühjahrskonzert

Vor zahlreichen Zuschauern präsentiert der Chor aus Kicklingen und Fristingen sein aktuelles Programm. Das Motto passt zur neuen Dirigentin.

Zu ihrem diesjährigen Frühjahrskonzert unter dem Motto „Auf unserem neuen Weg“ lud die Chorgemeinschaft Kicklingen-Fristingen in die Beletage des Restaurants Storchennest in Fristingen ein. Begleitet wurde sie vom Gesangverein Mönchsdeggingen sowie vom Duett Annette Sailer und Sina Bühringer. Der Vorsitzende des Gesangvereins Frohsinn Fristingen, Georg Strasser, begrüßte den zweiten Bürgermeister der Stadt Dillingen Johann Graf, den Vorsitzenden vom Chorverband Kreis Dillingen Franz Lingel, den Gastchor aus Mönchsdeggingen, sowie die anwesenden Vereinsvorstände und Gäste im voll besetzten Saal.

In Manfred Traber fand sich ein souveräner Redner, der durch das Programm des Abends führte. Der erste Chorsatz „Auf meinem Weg“ war zugleich auch der Auslöser für das Motto des diesjährigen Konzerts, denn die Chorgemeinschaft hat seit Januar eine neue Dirigentin, Annette Sailer. Weiter ging es mit dem Chorsatz „Spanische Nächte“ und dem Lied der Berge „La Montanara“. Dazwischen entführte das Duett Annette Sailer und Sina Bühringer mit dem Stück „Sommerruh“ die Zuhörer in betörende Klangwelten.

Der Gastchor aus Mönchsdeggingen unter der Leitung von Julia Rabel begann seinen ersten Auftritt mit den beiden Chorsätzen „Jamaica Farewell“, und „Nora", einer irischen Volksweise. Den feierlichen Rahmen dieses Abends wollte man zugleich nutzen, um die langjährige Chorleiterin Julia Rabel feierlich zu verabschieden. In zwei Amtszeiten von insgesamt über 18 Jahren leitete sie die musikalischen Geschicke der Chorgemeinschaft. Mit ihrer akribischen Probenarbeit, Kreativität und Geduld führte sie die Sänger in unzähligen Auftritten zu Höchstleistungen. Was wäre eine Verabschiedung ohne Gesang, so ließ es sich Julia Rabel nicht nehmen noch ein letztes Mal „Ihre Männer“ mit dem Chorsatz „Weit, weit weg“ zu dirigieren. Die Konzertbesucher verabschiedeten sie mit frenetischem Applaus.

Mit dem Chorsatz „Auf uns“ führten die Sänger vor der Pause ihr neuestes Lied vor und stimmten somit ein neues Wir-Gefühl an mit der Hoffnung auf eine erfolgreiche Fußball-EM. Nach der Pause war der Gastchor mit den Chorsätzen „Irgendwo auf der Welt“ und „Down by the River“ an der Reihe. Unter großem Beifall verabschiedete sich der Gesangverein Mönchsdeggingen mit einer Zugabe von den Konzertbesuchern.

Zum letzten Liedblock präsentierte die Chorgemeinschaft „Übern See“ von Lorenz Maierhofer, das erste englische Lied des Männerchors „You raise me up“ und den bekannten Song der Band STS „Fürstenfeld. Zwischen diesen Chorsätzen verzauberten die beiden Solistinnen die Konzertbesucher mit dem Stück „Barcarole“ und Sina Bühringer mit einem Soloauftritt von dem Stück „Lena` song“ Nach einer gemeinsamen Zugabe mit dem Gastchor durften die Sänger der Chorgemeinschaft Kicklingen-Fristingen unter tosendem Applaus die Bühne verlassen. (AZ)