Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Höchstädt ist eine echte Überraschung

Plus Stephan Karg gewinnt die Wahl in Höchstädt gegen den amtierenden Rathauschef Gerrit Maneth - und das ziemlich eindeutig. Auf den neuen Rathauschef warten große Aufgaben.

Dass es eine knappe Kiste wird, damit haben alle gerechnet. Aber von diesem doch eindeutigen Ergebnis sind viele überrascht - auch der Wahlsieger selbst. Stephan Karg gewinnt am Sonntag die Bürgermeisterwahl in Höchstädt mit 61,6 Prozent aller Stimmen. Er löst damit den jetzigen Amtsinhaber Gerrit Maneth ab, der nur 38,4 Prozent aller Stimmen bekommen hat. Und das ist in dieser Deutlichkeit eine echte Überraschung.

Bürgermeisterwahl in Höchstädt: Gerrit Maneth zeigt sich als fairer Verlierer

Bis vor sechs Wochen war es nur Gerrit Maneth, der zur Wahl stand. Er wollte weitermachen, seine zweite Amtsperiode im März 2024 starten. Nun muss er aber den Platz für seinen jetzigen Stellvertreter Stephan Karg räumen. Die CSU hat ihren Kandidaten erst kurz vor Fristende ins Rennen geschickt – und das mit Erfolg. Eine klare Mehrheit hat für Karg gestimmt. Für den amtierenden Bürgermeister Gerrit Maneth ist dies eine herbe Niederlage, die er am Abend im Rathaus souverän aufnimmt. Er zeigt sich als fairer Verlierer, gratuliert Karg sofort und bietet ihm auch seine Hilfe an. Ob Stephan Karg diese Hilfe braucht oder annimmt, zeigt sich dann ab März 2024.

