Digitalisierung ist mehr, als dem Fax den Stecker zu ziehen

Plus Die Gemeinden im Kreis Dillingen könnten digitaler sein. Doch es wird ihnen auch nicht leicht gemacht. Sie kämpfen im Papierkrieg an mehreren Fronten.

Früher war doch alles irgendwie besser. Geheimnisvoller. Romantischer! Früher, als das Internet Neuland war (Merkel, 2013), man sich nicht online, sondern in der Disko kennengelernt hat, und man auf dem Amt mit Manfred von der Zulassungsstelle auch mal was auf dem kurzen Dienstweg regeln konnte. Romantisch, oder? Jetzt scheint alles durchbürokratisiert und stecken geblieben zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Zwischen Papier und Pixel. Dabei ist es egal, ob man im Dorf oder der Stadt lebt. Wer in der Schwaben-Metropole Augsburg einen Parkausweis online beantragt, kann das online tun. Im Amt wird der Antrag bearbeitet, ein Bescheid erstellt, dieser gestempelt (analog), das Papier eingescannt und im System hinterlegt. Der Bürger bekommt Post mit Rechnung und Parkausweis. Nicht gerade ein Beispiel für gelungene Digitalisierung. Es zeigt, dass digital nicht gleich sinnvoll ist.

Digitalisierung um jeden Preis ist nicht sinnvoll

Am Beispiel des Landkreises Dillingen sieht man, dass die Verwaltungen auch ganz unterschiedlich weit sind in Sachen digitaler Angebote. Jede Kommune hat schließlich auch einen anderen finanziellen Spielraum, eine andere personelle Ausstattung. Hinzu kommen Datenschutz-Fragen und ein Software-Angebot, das nicht für alle passt. Dass jeder sein eigenes Süppchen kochen muss, ist dabei nicht zielführend. Natürlich muss der Bürger auch mitmachen bei dem Projekt. Doch es wird ihm dabei doch noch etwas zu schwer gemacht. Die Digitalisierung in der Verwaltung ist mehr als nur dem Faxgerät den Stecker zu ziehen. Das weiß auch Digitalminister Mehring.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen