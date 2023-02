Unfälle im Landkreis Dillingen: Appell an Raser

Plus Die neue Unfallstatistik zeigt: Die Zahl der Unglücke im Kreis Dillingen geht kaum zurück. Die Fälle, die tödlich endeten, sollten allen ein Mahnmal sein.

Alle Jahre wieder grüßt die polizeiliche Unfallstatistik. Und wie es so ist bei einer Ansammlung von Zahlen gepaart mit beamtendeutschen Umschreibungen, liest sich das alles recht trocken. Die Bedeutung dieser Zahlen sollte dennoch nicht unterschätzt werden, stecken doch hinter jedem Wert Schicksale, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Mal ist es nur ein kaputter Außenspiegel, mal ein zerstörtes Leben. Im Kreis Dillingen waren es im Jahr 2022 sogar sieben. Für die Angehörigen der Verunglückten bleiben dabei immer wieder Fragezeichen zurück, wie es zu der verhängnisvollen Situation kommen konnte.