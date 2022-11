Wer Tierleid verringert, darf keinen Nachteil haben

Plus Es ist für den Gesetzgeber schwierig, hier die richtigen Anreize zu setzen. Doch eine bestimmte Regelung könnte Verbesserungen bringen.

Wer einem leidenden Tier hilft, der tut etwas Gutes. Und wer etwas Gutes tut, der soll daraus keinen Nachteil erleiden. Das klingt eigentlich nach einer Binsenweisheit, doch leider ist es in der Realität nicht immer so. Das zeigt das Beispiel aus Binswangen.