Die Dillinger Messe WIR ist ein Magnet

Plus Bereits mehr als 20.000 Menschen haben die WIR 2024 gesehen. Aussteller und Ausrichter dürfen sich bestätigt fühlen.

Die Stimmung auf der Dillinger Messe ist so wie das Wetter am Freitag: heiter. Scharen von Menschen genießen seit Mittwoch auf dem Festplatz im Donaupark das Angebot, das ihnen etwa 250 Aussteller bei der WIR 2024 präsentieren. Der Erfolg gibt den sechs beteiligten Wirtschaftsvereinigungen und Messeorganisator Josef Albert Schmid recht: Die WIR ist eine ganz besondere Ausstellung, ein Magnet. Firmen, Institutionen und Vereine aus dem Landkreis Dillingen und darüber hinaus zeigen, was sie draufhaben. Für alle Beteiligten ist es da eine schöne Bestätigung, dass dies von so vielen Besuchern und Besucherinnen bestätigt wird.

An den ersten beiden Tagen kamen mehr als 15.000 Besucher

"Eine kleine, aber feine Ausstellung", nannte am Freitag ein überzeugter Gast die Schau. Dies ist nicht ganz richtig, denn so klein ist die WIR nicht. Die vom Namen her bedeutendere Augsburger Frühjahrsausstellung etwa hat in der Bezirkshauptstadt zuletzt nur rund 20.000 Menschen angelockt. Diese Zahl dürfte die Dillinger Messe am Freitag bereits weit überschritten haben. WIR-Organisator Schmid hat an den ersten beiden Tagen mehr als 15.000 Besucher gezählt. Und das, obwohl das Wetter beim Start am Mittwoch schrecklich war.

