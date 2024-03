An Palmsonntag an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert

Das Osterfest naht: Im Landkreis Dillingen begehen die Gläubigen den Palmsonntag.

Ostern ist nicht mehr weit: Am Palmsonntag haben Christen und Christinnen zum Beginn der Karwoche auch im Landkreis Dillingen in feierlichen Gottesdiensten der Leidensgeschichte Jesu gedacht. Der Überlieferung nach ritt Christus einst unter dem Jubel des Volks auf einem Esel in Jerusalem ein. Der Weg endete schließlich am Kreuz, danach folgt nach dem Glauben der Christen die Auferstehung Jesu, die an Ostern gefeiert wird. In Dillingen führte die Prozession mit dem gezogenen Palmesel vom Ulrichsplatz über die Kardinal-von-Waldburg- und Königstraße zur Basilika. Den Gottesdienst zelebrierte Stadtpfarrer Harald Heinrich. Am Sonntag wurden auch die Palmbuschen geweiht, die an das von Christus geschenkte neue Leben erinnern sollen. (AZ)

