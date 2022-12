Angeblich tödlicher Unfall: Holzheimerin soll 50.000 Euro zahlen

Bei der Polizei Dillingen sind mehrere Anzeigen erstattet worden. In allen Fällen handelt es sich um üble Schockanrufe.

Am Nikolaustag erhielten mehrere Landkreisbürger sogenannte „Schockanrufe“. Von einer Holzheimerin verlangte eine bisher unbekannte Betrügerin, die sich als Polizistin ausgegeben hatte, eine Kautionszahlung in Höhe von 50.000 Euro, da ihre Tochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte.

Betrugsversuche im Landkreis Dillingen: Tochter ist angeblich im Gefängnis

In einem anderen Fall sollte ein Dillinger einen Geldbetrag in unbekannter Höhe zur Abwendung der Untersuchungshaft für seine Tochter bezahlen, die ebenfalls an einem solchen Unfall beteiligt gewesen sein soll. Ein Dillinger Einwohner wurde von einer unbekannten Frau angerufen, die sich zunächst als dessen Schwester ausgab und vorgab, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein. Anschließend wurde das Telefonat an eine angebliche Staatsanwältin übergeben, die den Angerufenen zu einer Zahlung von 48.000 Euro aufforderte.

Ein weiterer Dillinger Bürger wurde zweimal von einer Unbekannten angerufen, die sich mit weinerlicher Stimme als dessen Tochter ausgegeben hatte und ebenfalls angab, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. In alle Fällen durchschauten die Angerufenen die Betrugsmasche und erstatteten Anzeige bei der Polizei Dillingen. (AZ)