Anzahlung geleistet, bestellte Jacke kommt aber nicht

200 Euro hat ein Mann für eine Jacke bezahlt, die er im Internet gesehen hatte. Bekommen hat er die Ware bis heute nicht.

Ein Bürger aus dem nordwestlichen Landkreis Dillingen hat am Samstag Anzeige bei der Polizeiinspektion Dillingen erstattet. Der Mann wollte Mitte Januar über ein Kleinanzeigenportal im Internet eine Jacke kaufen. Um diese vorab anprobieren zu können, leistete er eine Anzahlung in Höhe von 200 Euro. Nachdem der Verkäufer die Gutschrift erhalten hatte, brach er den Kontakt laut Polizeibericht aber ab. Die bestellte Ware kam bis heute nicht an. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt daher wegen des Verdachts des Betruges. (AZ)