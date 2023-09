Landkreis Dillingen

18:00 Uhr

Apfelernte im Landkreis Dillingen ist heuer "ein Totalausfall"

Plus War es zu viel Regen? Zu viel Hagel? Oder brauchen die Apfelbäume einfach eine Pause? Im Kreis Dillingen deutet sich jedenfalls eine "sehr enttäuschende" Ernte an.

Von Lea-Sophie Beck, Lea-Sophie Beck, Philipp Nazareth

Eigentlich dürfte man Stefan Krebs gar nicht sehen. In einem guten Erntejahr liegen dort, wo der Fruchtsaftmeister aus Steinheim jetzt steht, mehr als drei Meter hohe Berge aus Äpfeln. Doch heuer sieht es anders aus: Bis auf eine kleine Ladung und ein paar Kisten in einem Anhänger ist das Silo auf dem Gelände von Krebs Fruchtsäfte leer. "In diesem Jahr werden es vermutlich fünf bis zehn Prozent eines guten Jahres", sagt Krebs. Auch wenn die Ernte-Saison erst am Anfang stehe, zeichne sich schon ab, dass es sich um ein "sehr enttäuschendes" Jahr handle. Andere Obstsafthersteller aus der Region bestätigen, dass die Tanks im Vergleich zu 2022 relativ schlecht gefüllt seien. Doch woran liegt das?

Krebs Fruchtsäfte aus Steinheim: Wetter ist nicht die Hauptursache

Fragt man Stefan Krebs nach den Gründen, dann meint er, dass es nicht unbedingt am Wetter liege. Natürlich sei die Witterung relativ wechselhaft gewesen und das mache sich beim Obst bemerkbar. Der Fruchtsaftmeister nimmt einen Apfel in die Hand und zeigt auf bräunliche Stellen und kleine Löcher, die von Hagelkörnern stammen. Auch längere Dürrephasen und Starkregen seien der Entwicklung der Äpfel nicht gerade zuträglich gewesen.

