Bayerns Ministerpräsident würdigt drei Persönlichkeiten im Kreis Dillingen

Andrea Sailer, Andrea Bschorer und Helmut Jaumann erhalten das Ehrenzeichen. Über Jahrzehnten prägen sie ihre Heimat.

Im Rahmen einer Feierstunde hat der Bayerische Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, Joachim Herrmann, Ende Juli in der Heinrich-Lades-Halle Erlangen das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt an drei verdiente Persönlichkeiten aus dem Landkreis Dillingen ausgehändigt. Gewürdigt wurde dabei das ehrenamtliche Engagement von Andrea Bschorer aus Unterliezheim. Seit fast 30 Jahren leistet sie als Übungsleiterin und Abteilungsleiterin Kinderturnern im örtlichen Sportverein Hervorragendes. Zudem war sie 15 Jahre als Lektorin der Pfarrgemeinde St. Leonhard im Einsatz.

Andrea Bschorer aus Unterliezheim. Foto: Timm Schamberger

Ein Bissinger und eine Aislingerin

Helmut Jaumann aus Bissingen liegt seit mehr als zwei Jahrzehnten die Jagd am Herzen. Er war zehn Jahre Vorsitzender einer Damwild-Hegegemeinschaft und über zwei Jahrzehnte Vorsitzender der Kreisjägervereinigung. Als Schwarzwildberater im Regierungsbezirk Schwaben sowie Mitglied des Jagdbeirats und des Umweltausschusses des Kreistages gab er sein Wissen der Allgemeinheit weiter. Andrea Sailer aus Aislingen ist seit mehr als zwei Jahrzehnten Erste Vorsitzende des SV Aislingen.

Andrea Sailer aus Aislingen Foto: Timm Schamberger

Zudem unterstützt sie den Förderverein des Sportvereins, der die Förderung der Jugend und die Infrastruktur des Vereins zum Ziel hat. Seit vielen Jahren ist sie zudem im Team des Senioren-Fahrtdienstes der Gemeinde aktiv.

Landrat Markus Müller würdigt die Leistung

Landrat Markus Müller bezeichnet den ehrenamtlichen Einsatz der Geehrten als beispielgebend. „Sie stehen für eine Vielzahl von Menschen in unserem Landkreis, die sich tagtäglich ehrenamtlich im sozialen, caritativen und kirchlichen Bereich sowie in Vereinen und unseren Hilfsorganisationen für ein funktionierendes Gemeinwesen engagieren“, so Müller. Beim Festakt wurde der Landkreis vom ersten weiteren Stellvertreter des Landrats, Bürgermeister a.D. Erhard Friegel, vertreten. (AZ)