Betrug im Netz: Lauingerin um 5000 Euro betrogen

Menschen aus Glött, Lauingen und Bachhagel wurden Opfer von Internetbetrügern.

Am 13. Juni erwarb ein Glötter über einen Onlineshop eine Tauchpumpe im Wert von 81,60 Euro und überwies das Geld direkt auf ein italienisches Konto. Danach brach der Kontakt zum Verkäufer ab, auch das Geld konnte nicht zurückgeholt werden. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der Glötter auf einen Fakeshop herein gefallen war.

Autoreifen online verkauft

Am 17. Juni wollte eine Lauingerin über ein Kleinanzeigenportal ihre Autoreifen verkaufen. Daraufhin meldete sich ein Interessent, der schließlich für den Zahlungsverkehr die Daten der Kreditkarte der Lauingerin wollte. Diese übergab schließlich die Daten und bekam kurz darauf mehrere Zahlungsaufforderungen per Whatsapp zugeschickt. Die Kreditkarte wurde daraufhin sofort gesperrt. Derzeit belaufen sich die Zahlungsaufforderungen auf circa 5000 Euro. Mit den übermittelten Daten war der angebliche Kaufinteressent sofort auf Einkaufstour gegangen.

E-Mail-Adresse wurde gehackt

Am 31.0 Mai hatte ein Bachhagler über ein Kleinanzeigenportal ein Top-Case im Wert von 300 Euro für sein Motorrad ersteigert. Er überwies das Geld sowie die Versandkosten, erhielt aber im Gegenzug keine Ware. Der Verkäufer ist nun nicht mehr erreichbar. Am 20. Juni kaufte ein Lauinger ebenfalls über ein Kleinanzeigenportal eine Fritz-Box für 120 Euro und bezahlte mit einem Tranferdienst, allerdings mit Freundesoption, so dass keine Garantie für die Lieferung bestand. Kurz darauf wurde dem Käufer mitgeteilt, dass die E-Mail-Adresse des angeblichen Verkäufers gehakt wurde und darüber falsche Angebote eingestellt wurden. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

