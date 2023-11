Der Landkreis Dillingen hat jetzt sieben neue Zimmerer-Gesellen

Bei der Freisprechungsfeier der Zimmererinnung Dillingen fordert Obermeister Gumpp die demokratischen Parteien zu besserer Zusammenarbeit auf.

Moderne und Tradition – das sind die beiden tragenden Säulen im Zimmererhandwerk. Sichtbar wurde dies bei der Freisprechungsfeier der Zimmererinnung Dillingen, die im IBL in Lutzingen stattfand. Stolz trugen nicht nur die jungen Gesellen ihre Kluft, sondern auch Obermeister Alexander Gumpp, die Inhaber der Ausbildungsbetriebe sowie der Präsident des Bayerischen Zimmererverbandes Peter Aicher. „Diese Kluft ist das Zeichen unserer Tradition, die sich nahezu lückenlos bis zum Heiligen Josef zurückverfolgen lässt“, sagte Gumpp, „sie ist aber vor allem ein Arbeitsg’wand und somit ein Symbol für unseren Wohlstand. Denn Arbeit, gepaart mit Kompetenz und Fleiß sichert uns unser Auskommen“.

Er ermunterte seine jungen Kollegen, ihr Leben aktiv in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Im Zimmererhandwerk bestünden dazu exzellente Möglichkeiten: „Wir Zimmerer arbeiten mit Holz, dem schönsten Rohstoff, den man sich vorstellen kann. Bauen mit Holz ist aktiver Klimaschutz. Bauen ist nicht nur Broterwerb, sondern ein Beitrag für die Gesellschaft, den wir zukunftsorientiert erfüllen“, wird Gumpp in einer Pressemitteilung zitiert.

An die Vertreter aus der Politik appellierte der Obermeister: „Das Ergebnis der Landtagswahl in Bayern macht mir Angst. Wenn 20 Prozent der Bevölkerung ihre Stimme einer blau eingefärbten braunen Partei - trotz ihrer populistischen und falschen Parolen - geben, dann läuft in unserer demokratischen Gesellschaft etwas schief. Deshalb bitte ich die Politiker der demokratischen Parteien: Überdenkt eure Art, wie ihr gegenwärtig Politik macht. Die Bevölkerung hat gegenseitige Schuldzuweisungen und das Draufhauen satt. Arbeitet bitte gemeinsam und verantwortlich an Lösungen und erstellt einen Masterplan, wie ihr uns schrittweise von der alles überwuchernden und lähmenden Bürokratie erlöst“.

Der Holzbau ist eine Wachstumsbranche

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Johann Häusler, der viele Jahre handwerkspolitischer Sprecher im Landtag war, betonte die Rolle des Handwerks für die Region. „Das Handwerk bewegt etwas und ein guter Abschluss im Handwerk ist wichtiger denn je." Auch der neugewählte Landtagsabgeordnete Manuel Knoll bestärkte die jungen Zimmerer, aktiv den Beitrag des Handwerks in der Gesellschaft zu gestalten. Der Lutzinger Bürgermeister Christian Weber stellte die Region als attraktiven Wirtschaftsraum vor und ermunterte die Zimmerer als Fachkräfte vor Ort zu bleiben.

Peter Aicher, der Präsident des Bayerischen Zimmererverbandes, freute sich über seine neuen Kollegen und attestierte ihnen eine gute Berufsperspektive: „Der Holzbau ist eine Wachstumsbranche. Wir haben genügend Holz und wir brauchen tüchtige Mitarbeiter in unseren Betrieben. Zimmerer arbeiten mit modernsten Techniken und beherrschen traditionelles Handwerk“, sagte Aicher. Er verwies darauf, dass aktuell im Zimmererhandwerk auf zehn Gesellen ein Azubi komme. „Wir haben in unseren Betrieben genügend Arbeit und Sie haben dadurch eine blendende Zukunft vor sich."

Die Freisprechung nahm der stellvertretende Kreishandwerksmeister Joachim Sigg vor. Auch er betonte die guten Berufsaussichten: „Handwerker sind gefragte Fachkräfte, die von den Betrieben händeringend gesucht werden. Sie haben daher bessere Chancen als Studienabgänger." Zusammen mit Obermeister Gumpp überreichte Sigg die speziellen Schmuckgesellenbriefe, die die Zimmererinnung Dillingen anfertigen lässt, um den Stellenwert der Prüfung zu unterstreichen.

Das sind die sieben neuen Zimmerergesellen im Landkreis Dillingen

Eine besondere Ehrung erhielt Simon Wais, der die Prüfung als Innungsbester abgelegt hatte. In der Praxis konnte er mit Note 1,6 und in der Theorie mit 1,9 überzeugen. Die Freisprechfeier, die vom Ensemble Brass Bi musikalisch umrahmt wurde, klang mit einem gemeinsamen Abendessen aus. (AZ)

Die Zimmerergesellen und ihre Ausbildungsbetriebe: