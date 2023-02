Die Bevölkerung im Landkreis Dillingen soll wachsen, aber nicht überall

Laut aktuellen Berechnungen werden 2041 mehr Menschen im Kreis leben. Anders als zuvor regelmäßig vorhergesagt. Wie umgehen mit solchen Prognosen?

"Es ist zu befürchten, dass wegen der rückläufigen Kinderzahlen bereits ab September einzelne Kindergartengruppen geschlossen werden." Nicht genug Kinder im Kindergarten? Sich langweilende Betreuerinnen, die die Buntstifte schon dreimal nach Farbe sortiert haben und nun sogar die Kündigung fürchten müssen? Das alles klingt nicht nur aus der Zeit gefallen, sondern ist es auch. Das Zitat stammt aus einem Artikel aus dem Jahr 2005. Damals war die Sorge groß, dass der Landkreis schrumpft. Doch nicht nur Anfang der 2000er-Jahre ging die Angst vor dem Wenigerwerden um, auch später wurde regelmäßig prognostiziert, dass die Bevölkerungszahl abnimmt. Das hat sich inzwischen geändert: Der Kreis Dillingen wächst, zwar nicht überall, doch er wächst. Welchen Sinn haben aber Prognosen, die sich letztlich als falsch herausstellen?

Kindergartengruppen werden im Kreis Dillingen derzeit nicht geschlossen, sondern, wenn möglich, neue aufgemacht. Momentan scheitert es häufig eher am Personal als an den Anmeldezahlen. Wo man hinschaut, werden im Kreis aktuell Kitas gebaut, erweitert. Und Naturgruppen aufgemacht, weil die Nachfrage nach Betreuungsplätzen hoch ist. Freilich haben sich auch die Zeiten geändert: Für Frauen ist es inzwischen selbstverständlicher als noch 2005, nach der Geburt wieder zu arbeiten.

Erst hieß es, der Landkreis Dillingen würde schrumpfen, nun wächst er

Das ist das eine. Das andere sind die blanken Zahlen: Im Jahr 2021 lebten laut Statistischem Landesamt 97.985 Menschen im Kreis Dillingen. Für 2031 rechnet das Amt mit einer Bevölkerung von 101.900 Personen. Zehn Jahre später, also im Jahr 2041, könnten es bereits 103.600 Personen sein. Das ist ein Plus von rund sechs Prozent. Zuvor wurden dem Kreis regelmäßig abnehmende Bevölkerungszahlen attestiert. Im Jahr 2019 etwa: Damals hieß es, dass die Zahl der Menschen im Kreis bis 2037 um zwei Prozent sinken würde. Und im Jahr 2011 vermutete das Landesamt, dass die Bevölkerungszahl sogar um 6,7 Prozent schrumpfen würde.

Das sorgte damals für Unmut bei den Landkreispolitikern. Der ehemalige Landrat Leo Schrell sagte etwa angesichts der Zahlen von 2019, er sei überzeugt, dass der Landkreis im Gegenteil eher wachse: Eine gute Infrastruktur, ein großes Angebot an Bildungseinrichtungen, günstige Baulandpreise seien ein Faktor, der viele in den Landkreis ziehen würde.

Dillingen klagte einst gegen die Zahlen des Statistischen Landesamts

Die Zahlen des Statistikamtes stützen sich auf Annahmen, wie sich Geburten, Sterbefälle und Wanderungsbewegungen auf die Bevölkerungszahl einer Region auswirken könnten. Und: Sie stützen sich auf den Zensus von 2011. Eine Sache, die die Stadt Dillingen schon vor neun Jahren kritisierte. Doch noch immer gehen die Berechnungen des Landesamts und die Zahlen aus der Meldebehörde auseinander. Letztere sagt, dass in Dillingen aktuell 20.235 Menschen leben, laut Statistischem Landesamt würde die Stadt aber erst im Jahr 2035 die 20.000er-Schallmauer durchbrechen. Für die Stadt ist das ein Ärgernis, denn mit einer offiziellen höheren Bevölkerungszahl gibt es auch so manche höhere Förderung. Damals klagte die Stadt gegen den Freistaat, scheiterte aber vor Gericht.

Doch zurück zum Sinn der Berechnungen. Das Landesamt räumt ein, dass die Zahlen keine exakte Vorhersage lieferten: "Sie zeigen aber, wie sich eine Bevölkerung unter bestimmten, aus heutiger Sicht plausiblen Annahmen entwickeln würde", heißt es beim Landesamt für Statistik. Die Interpretation sei dem Nutzer überlassen. Eine genaue Liste der Behörden, die die Daten nutzen, gebe es nicht, heißt es doch, das Staatsministerium für Unterricht und Kultus brauche sie etwa für die bayerische Lehrerbedarfsprognose.

Große Bauprojekte bei Kitas: Zahlen helfen nur bedingt bei der Planung

Die Zahl der Lehrer, sie könnte man eigentlich noch recht gut planen. Denn wird ein Kind geboren, sind fünf, sechs Jahre Zeit, bis es in die Schule kommt. Anders sieht es mit Kitas aus: Manche Kinder sind dort schon mit einem Alter von einem Jahr. Das ist es, was vielen Rathauschefs Kopfzerbrechen bereitet. Vielerorts fragt man sich, ob heute geplante Kindertagesstätten auch in zehn Jahren noch ausreichend sein werden.

Auch in Glött. Dort soll an die Stelle eines alten Gasthauses eine Kita gebaut werden, in die auch Aislinger Kinder gehen werden. Doch in der Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes ist zu erkennen: Der Aschberg schrumpft. In Aislingen, Holzheim und Glött sinkt die prognostizierte Bevölkerungszahl bis 2033. Gleiches in Haunsheim. Die Rückgänge werden mit zwischen drei und fünf Prozent beziffert. In Villenbach hingegen erwartet man ein Bevölkerungsplus von etwa elf Prozent.

"Ich verlasse mich nicht auf solche Vorhersagen", sagt Friedrich Käßmeyer, Bürgermeister in Glött. Ob die Vorhersagen zutreffen, hänge von vielen Faktoren ab. Etwa wie sich die Nachfrage nach Bauland in seiner Gemeinde entwickle. Der Trend zum Landleben könne immerhin ein paar Augsburger nach Glött locken. Ein weiterer Punkt sei der öffentliche Nahverkehr. Dort setze man sich als Gemeinde schon länger dafür ein, dass eine Verbindung Richtung Augsburg geschaffen werde. Die habe es bereits einmal gegeben, wurde jedoch mangels Nachfrage eingestellt. "Am Ende muss man eine Entscheidung treffen", sagt Käßmeyer.

Momentan gebe es schlicht viele Kinder, eine Notgruppe sei bereits eingerichtet, um alle unterzubringen. "Wir als Gemeinde haben die Verpflichtung, den Raum zu schaffen", sagt der Rathauschef. Nun soll das neue Gebäude Abhilfe bringen. Ein teures Projekt für den kleinen Ort, doch momentan gebe es keine Alternative. "Wenn die Statistiker allwissend wären, wäre es ja gut." Doch auch die können nur rechnen.