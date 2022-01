Die Dillinger Messe WIR 2022 wird weiter ins Frühjahr verschoben

Sommerlaune soll bei der Dillinger Messe WIR 2022 garantiert sein. Der Messebeirat hat den Termin deshalb erneut verschoben.

Die Omikron-Welle ist in vollem Gange, Organisatoren von Konzerten, Messen und Festen raucht der Kopf: Wann kann man damit rechnen, wieder Veranstaltungen mit vielen Menschen abzuhalten? Wann wird es wieder möglich sein, gemeinsam mit anderen zu feiern, einkaufen zu gehen, sich zu treffen? Der Frühling und vor allem der Sommer scheinen der sicherste Zeitpunkt für Pläne dieser Art zu sein. Das sieht auch der Messebeirat der Wirtschafts-, Informations- und Verbraucherausstellung WIR im Landkreis Dillingen so. Die Verantwortlichen haben deshalb den Termin für die Messe noch einmal verschoben. Die Dillinger Messe soll jetzt laut Pressemitteilung vom 25. bis 29. Mai auf dem Ausstellungsgelände im Dillinger Donaupark stattfinden, teilt Organisator Josef Albert Schmid unserer Redaktion mit.

Ursprünglich sollte die WIR 2022 vom 2. bis 6. März stattfinden, dann vom 30. März bis zum 3. April. Am Freitag kündigte der Messebeirat eine weitere Verschiebung an. „Für die Festlegung eines Termins, der außerhalb des Turnus liegt, gibt es viele Faktoren, die in so eine Entscheidung mit hineinspielen“, erklärt Josef Albert Schmid von der Messe- und Ausstellungsorganisation JWS GmbH in Mörslingen. Andere Veranstaltungen im Jahreskalender und das Wetter gelte es dabei ebenso zu berücksichtigen wie Interessen und Gewohnheiten von Besuchern, Ausstellern und Veranstalter aus verschiedenen Orten. Vom Mittwoch, 25. Mai, bis zum Sonntag, 29. Mai, habe man jetzt einen neuen Termin gefunden. Die Omikron-Welle werde bis dahin abgeebbt sein und mit Christi Himmelfahrt (am 26. Mai) liege sogar ein Feiertag in dem Zeitraum. Das sei für Aussteller und Besucher gleichermaßen attraktiv, denn man habe binnen fünf Tagen sozusagen zwei „Sonntage“, also Tage, an denen die Bevölkerung über die Zeit-Einteilung frei verfügen kann.

Es wird anders auf dem Ausstellungsgelände geplant

Den neuen Termin nimmt die Messeleitung der WIR zum Anlass, das Ausstellungsgelände anders als sonst zu planen. „Der späte Termin ist eine Herausforderung und eine Chance“, sagt Schmid. Seine Pläne: Wesentlich mehr Freigelände, weniger Hallen, diese dafür aber im Rundlauf an das großzügige Freigelände angepasst, dazu mehrere Biergärten und Cafés im Freien und auf die Jahreszeit abgestimmte Sonderschauen. „Priorität hat bei allen Planungen die Sicherheit", so Schmid. Wenn sich die Besucher und Besucherinnen großzügig auf dem Gelände verteilen können und vieles im Freigelände stattfinden kann, könne man die gute Stimmung in dieser Jahreszeit doch mitnehmen. "Das wird eine wunderschöne WIR werden - mit Sicherheit und Sommerlaune“, verspricht der Messeorganisator.

Digitale Angebote ergänzen die Messe vor Ort

Daneben werde die WIR im Jahr 2022 einen wichtigen Teil "hybridisieren". Seit Beginn der Arbeit für die WIR hätten sich ganz neue Betriebe bei der Messeleitung mit einem wichtigen Ziel gemeldet: Mitarbeitersuche und Facharbeitermangel. Schmid sagt: "Hier wird es über die ganze WIR verteilt neben dem eigentlichen Messestand Micro-Areas geben, die den Besuchern und Besucherinnen signalisieren, dass das der Bereich ist, wo man mit dem Aussteller über Arbeitsplatz und Jobangebote sprechen kann. Gleichzeitig ist dieser Bereich aber auch wie ein Mini-Studio zu verstehen, über das per Laptop die Besucher im Internet Kontakt mit den potenziellen Interessenten aufnehmen können. "

Dieses Live-Erlebnis werde im Frühjahr voraussichtlich nur den Besuchern und Besucherinnen der WIR gegönnt, heißt es in der Pressemitteilung. Die AFA in Augsburg sei um ein Jahr verschoben worden. Die Augsburger Immobilientage und die Ulmer Frühjahrsmesse finden nach Angaben des Messeorganisators ebenso nicht statt. "Es sieht also so aus, dass die privatwirtschaftlichen Förderer - also die Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigungen - gerade jetzt zeigen, dass sie die ersten sind, die einen machbaren Termin für eine Verbrauchermesse herauskitzeln und wie bekannt professionell umsetzen", so Schmid. Der Landkreis Dillingen und alle Gäste könnten sich darauf freuen. (mit pm)

